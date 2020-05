Pica y se Extiende

La inesperada muerte del querido colega Leo López dejó una herida profunda.

*

Herida que en vez de ir cicatrizando se vuelve más extensa, profunda y dolorosa.

*

Porque sabemos que si Leo estuviera, David Ortiz no estaría poniendo en juego su “Hall Of Fame”.

*

¿Qué busca David en disputas estériles, que nada les aportan y si tiene mucho que perder?

*

Como un hombre que fue inteligente para enfrentar los mejores lanzadores de Grandes Ligas, luce un estúpido fuera de los diamantes.

*

No fue suficiente el susto del balazo, equivocado o no y del cual Dios te sacó con bien.

*

No le han contado que si se moría en esa ocasión la muerte iba a ser doble, física y moral.

*

¿Qué busca el Big Papi con una polémica que ganando por mucho, pierde?

*

En el terreno David tuvo muchos ejemplos a seguir, para hacerse el tremendo bateador que fue y el hombre de bien que adoran en Boston.

*

Pero fuera también del terreno hay muchas conductas a seguir: Pedro Martínez, Juan Marichal, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, Manny Machado, Sammy Sosa, Tony Peña y muchos más.

*

No hacen ruidos innecesarios o como José Reyes que cuando quiere hacer ruidos canta, hace su show, relaja con Edwin Encarnación y Carlos Gómez, pero no cae en dimes y diretes faranduleros.

*

No soy nadie para aconsejar a David Ortiz, incluso, sus paniaguados, que debe tener muchos, deben decirle, no le hagas casos ese es un loquito viejo del campo, pero lo hago porque me gustaría ver a este, todavía muchacho grande, tomar otro camino.

*

SQUEEZE PLAY: ¿Con qué mano hay que remover la sopa caliente?…La respuestas es: “con ninguna, si la sopa está caliente con la cuchara”…Eso me lo enseñó el viejo Higinio Paulino, mi inolvidable abuelo…Tengo mucho aprecio por el colega Rafael Núñez…Bienvenido a la libertad, Rafelito…Máximo (Machín) Toribio fue un destacado jugador de béisbol amateur…El sábado el popular Machín murió…El Juego del Recuerdo, que fue una creación de Freddy Toribio, se le dedicó a Machín en 2015…Fue un fin de semana de dolor para el deporte con la partida inesperada de Rodney Polonia…Luis Polonia le puso Rodney en honor del panameño Rodney “Rod” Carew cuando ambos jugaban para los Angelinos de Anaheim…Dice Bombo Abreu que lo mejor que tiene el Coronavirus son las mascarillas…Ripostó Ricardo Rodríguez Rosa, para esconder la careta…Los seres humanos somos inquisidores…En Santiago de los Caballeros no hay dos personas que defiendan más a Mauricio Espinal que José y Fellito Ortiz…Yo creo, que la ronquera permanente de Fellito es por estar voceando defendiendo al Mauro…Solo diré eso, porque hace más daño creerlo que decirlo…En uno de los portales de México ponen a armar un jugador todos los jueves…Te dan una lista de jardineros y se tomando cosas para formar uno…Por ejemplo, dice, tomo las piernas de fulano, el brazo de mengano, el poder de Zutano y así…Para este jueves es un jardinero central y entre los que colocan para tomar cualquier virtud que tenga están tres dominicanos…Junior Lake, Rubén Sosa (Chimbala) y Aneury Tavárez…Recientemente, Tavárez llegó a las Águilas Cibaeñas por Rainel Rosario, quien está en el Derby de Jonrones Virtual de México…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que pie egipcio se denomina aquel pie cuyos dedos forman una recta descendiente en diagonal desde el dedo gordo hasta el meñique…!A mirar los dedos!…Por hoy, out 72.

Por Tuto Tavárez