Pica y se Extiende

En días pasados escribimos sobre la marca de Silvano Quezada en la pelota mexicana de verano.

Recordarán que Silvano ganó 16 partidos corridos, récord todavía vigente y terminó con 22-2 la temporada.

Pues la marca de más partidos bateando de imparables la tiene también un dominicano y se trata de Willis Otáñez.

El compadre de Tony Batista bateó de imparable en 37 juegos corridos, estableciendo una nueva marca.

Ese mismo año 2004 el poderoso bateador quisqueyano Izzy Alcántara, también hizo una proeza digna de reseñar.

Famoso porque se volvió karateca contra un cátcher en ligas menores, Alcántara pegó ocho jonrones en seis juegos.

Del 19 de marzo al 24 el equipo de Alcántara tenía que jugar seis desafíos, él estuvo en los seis y sonó los ocho estacazos.

Otáñez y Alcántara son de esos jugadores, hay un grupo así, que sobresalen en la pelota dominicana y de buena a primera desaparecen.

Se va calladito y no dejan estelas, ya que se van en barco silencioso hacia otros mares, aunque algunos se quedan aquí en bajo perfil.

Así rápidamente pregunto, ¿dónde está Willy Mo Peña? ¿Qué es de Johnny Peralta? ¿Por dónde anda Mauro Gómez? ¿Quién sabe de Esteban Germán? Y así hay un montón que parece que Mandrake le pasó la manta.

SQUEEZE PLAY: Este año se cumplen 50 de la llegada del hombre a la Luna…El 20 de julio medio siglo…Fracatira está molesto y con razón…Los kits de comida que están dando por el Covid-19, no tienen romo, como los de navidad…Ojalá Luis Polonia pueda traer el cadáver de Rodney y sepultarlo aquí…Ayer me llamó un amigo buscando como hablar con Polonia…Parece que consiguieron hablar con Gonzalo Castillo y está dispuesto a facilitarle una aéreo ambulancia…No logré el teléfono de Luis, pero le di el de Luisito…Ojalá se hayan comunicado…Este año parece que las Grandes Ligas no podrán alegar “Fatiga Extrema”…Los jugadores parece que tendrán “Descanso Extremo”…Es mejor tener descanso extremo y no descanso eterno…Antes las calles eran play donde se jugaba con pelota de goma…Un cartón en cada contén…Uno en segunda, otro en primero y un jardinero…Eso fue entre los años 70,80,90, cuando las calles de los barrios estaban vacía…Ahora las aceras de los barrios están llenas de vehículos…Tres leones jugando con pelota de goma en Pueblo Nuevo…Culebra, El Pelao y Caché…Tres apodos más para Radhamés Bonilla que vive dudando…Me explicaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que sinónimo tiene sinónimo…Por ejemplo, son sinónimos de sinónimos: semejante, homólogo, parecido, igual, analógico, equivalente, paralelo, consonante, correspondiente…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez