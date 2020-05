Pica y se Extiende

Me cayó un trabajo en las manos donde trata las estadísticas de los tiros de tres en el baloncesto.

Nos ofrece las estadísticas individuales y colectivas del torneo 40 (Boda de Rubí), el cual tiene pendiente la etapa final.

Me llegó la idea, de tomar a seis de los narradores activos que tenemos en el Baloncesto Superior de Santiago.

Es indudable que los canastos de tres llevan más emoción y hasta la entonación tiene que ser en un tono mayor.

Me imagino que encendí el televisor o el radio, por lo que no sé quien está narrando en ese momento.

Pero ante un disparo de tres, que naturalmente logra el objetivo y penetra por el aro, escucho que el narrador dice ¡Grande el canasto! José Luis Rodríguez (El Puma).

El jugador con el balón se impulsa y el narrador dice que la tiró desde ¡Ciudad Curry! En alusión a Stephen Curry, se trata de Moisés Peña, cariñosamente Melquiel.

Si el encargado de la descripción, informa a los oyentes que fue un ¡Triplazo, Si Señor! Entonces es una creación de Juan Saint-Hilaire.

Cuando vea que el narrador se levanta como un resorte de la silla, sube los decibelios y mirando en lontananza dice ¡De tres, Nítido, Buen Tiro! Ese es Rafael Ortiz Ventura (Fellito).

El encargado del micrófono informa quien lleva el balón, dice que se detiene y la suelta de lejos, la pelota entra por el canasta y anima diciendo ¡Canastazo, hay más, oíste Tomás! La enigmática frase, que nadie ha descubierto a quien es, la dice Carlos Manuel Estrella.

Completo la media docena con un retro, donde el asombrado narrador admirado por la gran distancia entre el disparo y el aro asegura que fue ¡Desde el Centro de la Ciudad! Si lo encuentra una exageración, anótasela a Santana Martínez.

SQUEEZE PLAY: La nota musical DO se llamó inicialmente UT…A los Gigantes del Cibao no le conviene que haya juegos de Grandes Ligas esta temporada…Todos sus estelares van a jugar…Albert Pujols, Nelson Cruz, Leury García, Jean Segura, Maikel Franco, Ketel Marte, Miguel Andújar, Hanser Alberto, Ramón Torres, Melvin Mercedes, Francisco Peguero, Moisés Sierra, ya lo voy a dejar ahí…Si sigo los otros equipos se retiran…Omar Ramírez puede ser manager de ese equipo…Hasta ahora solamente Félix Fermín dominicano va a dirigir…Ojalá José Offerman pueda vencer su problema de salud…El informó que tenía cáncer de próstata…Siempre le digo a mis amigos, que cada vez que puedan origen sentado…La vejiga está encima de la próstata…Entonces, cuando usted origina de pie, la vejiga le hace fuerza a la próstata…Mientras que si está sentado se echa a un lado y no hace fuerza…Un médico colombiano, me dijo que de ahí es que vienen la mayoría de cánceres en esa zona…Y me recomendó original sentado cada vez que pueda…Como no se pierde nada…Solamente no me siento , donde no hay condiciones…La consulta es de gratis…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en las entradas de los burdeles y lupanares de la Antigua Roma, podía verse una leyenda que decía: “Ic hábitat Felicidad”…que significa “Aquí habita la felicidad”…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez