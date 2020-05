Pica y se Extiende

Erick Almonte ha entrado con muchos bríos en la presidencia de la Federación Nacional de Pelotero Profesionales.

*

Y eso está bien por Erick, los que aspiran a dirigir una institución tienen que tener un programa y aplicarlo.

*

Pero tiene que tener cuidado con algo, no se puede morder más de lo que se puede masticar.

*

Almonte ha estado solicitando unas series de reivindicaciones en beneficio de sus afiliados.

*

Lo que más ha sonado es el hecho de la agencia libre, ya que es natural que Lidom se oponga, tomando en consideración que está conformada por los seis equipos.

*

Ahora bien, en una entrevista escuché a Almonte hablar de cobrar por la ropa que venden y llevan los nombres y números de los peloteros en los estadios.

*

Eso podría producir más mal que bien, porque muchas personas van con chaquetas que ni en el estadio las compran.

*

Usted se imagina, que el señor Guarino De la Rosa, llegue al estadio Cibao con una chaqueta de las Águilas Cibaeñas que le regaló Rafael Furcal.

*

Y Erick se le acerque al señor De la Rosa para decirle que tiene que pagar para llevar esa chaqueta.

*

Se va a perder dos entradas con el señor Guarino abrazado a su cuello, dando explicaciones y diciéndole “mi niño esto es un regalo de Furcal”.

*

Al final, Erick va a tener que dejarlo y es casi seguro que Fracatira, se irá con su chaqueta que le dio Furcal y le quitará un par de ciento$ al presidente de Fenapepro.

*

SQUEEZE PLAY: Con relación a la pandemia, Coronavirus, Covid, desescalada, desescalar y sanitizar, todavía no están en el diccionario de la RAE…Aunque la prenda de moda es el cubreboca, mascarilla o barbijo, Radhamés Bonilla y Félix Jacinto Bretón prefieren llamarlo nasobuco, porque así le dicen en Cuba…José Reyes tiene a Edwin Encarnación de vuelta y media con los memes que le inventa…No son nada dulce los memes de La Melaza…Pero ellos son amigo, es más, hermanos y se entienden…Quién va a ser el valiente que va a prohibir la UFC…No se puede llamar a deporte a un salvajismo como ese…El estadounidense Dave Jauss será el manager de los Leones…El venezolano Luis Soto de los Tigres…El puertorriqueño Lino Rivera de los Toros…El dominicano Félix Fermín de las Águilas…Solo faltan los San…Todo pinta que Fermín será el único dominicano…Como los peloteros tendrán que bañarse en su casa y no en los estadios, Coraasan rebajará la tarifa a los equipos y aumentará los hogares de los peloteros…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cuarentena, confinamiento y pandemia son las tres palabras más buscadas en el diccionario de la RAE…Que batió el récord histórico en el último mes con 100 millones de consultas digitales, lo que representa un crecimiento del 30% respecto al mes de febrero…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez