Pica y se Extiende

A pesar de los pesares, parece que tendremos Liga de Verano del Cibao este año.

*

Al menos la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), no ha tirado la toalla.

*

El licenciado Juan Núñez Nepomuceno y Amaury Nina están celebrando reuniones virtuales con los representantes de los equipos.

*

Podríamos tener cinco equipos este año, porque hay que recordar que los Indios del Valle están suspendidos.

*

Los Granjeros de Moca tienen la encomienda de defender la corona, con Junior Fermín en la dirección, Luisito Polonia en la gerencia y Sandy Jiménez como el hombre que da la cara.

*

Estará el vacío de Rodney Polonia este año, quien era uno de los cerebros del equipo mocano.

*

Los Andulleros vuelven con Alan De Camps, pero no está definido si a Cienfuegos. Ahí se notará la ausencia de Darío Moreno (Ochoa).

*

Los Tabaqueros de Bonao con Quique Sosa, sin dejar de recordar que el andullo se hace con tabaco.

*

Completaría el quinteto de equipo el representativo de los Tiburones del Norte y monseñor Julio César Corniel.

*

Otro ausente de la Liga de Verano del Cibao es Rudy Disla (El Panal), quien llevó a los Tiburones a ganar un campeonato.

*

SQUEEZE PLAY: El cloro es de color verde amarillento…Ahora que se está usando tanto…Tremenda temporada están teniendo los lanzadores José Valverde, German Santiago (El Mocano), Abel Rojas, Francisco Santos (Nave) y Sócrates Polanco…Desde que se declaró la pandemia no le han hecho carreras limpias…La Liga de los Sapos se va a jugar sin público…Las mujeres de los peloteros están felices con la última medida…Los peloteros no podrán bañarse en el estadio…Es decir, que no podrán llegar de madrugada bañaditos y perfumaditos…Señores, el Covid 19 no es malo…Malo es cuando llega otro y quiere completar los veinte…Entonces, le dice “Veinte conmigo”…Pototo Capellán se la pasa desempolvando el pasado…Me envió una foto que no me queda más remedio que publicarla…Los cinco novatos que están en la foto son, Frank Méndez (Guachupa), Pedro Luna (El Pupo), Virgilio Veras (El Come Víveres), Andrés Capellán (Pototo) y Rafael Almonte…Dice Radhamés Bonilla que los apodos me lo invento yo…No sé ninguno de Radhamés Almonte…Pero tengo que decir los otros para que sepan de quienes se tratan…Si usted dice Guarino De la Rosa y no dice Fracatira quién va a saber de quién se trata…Por cierto, aunque él se quiso poner una cruz, si su nombre es Guarino su mujer es Hatuey…Oscar Polanco tiene el año hablando de motocross y lo único que se ve en las calles son deliverys como la “jonda el diablo”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cuando fue colocada en Isla Ellis, la Estatua de la Libertad era de color marrón rojizo…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez