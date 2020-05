Pica y se Extiende

No recuerdo verlo lanzando en la pelota amateur de Santiago, pero si como un inteligente manager.

*

Me refiero a Leopoldo Espaillat, quien murió la noche del martes en Boston, Estados Unidos.

*

Tomás Francisco, quien fue pelotero de Leo me dice que fue lanzador muchos años para el equipo Aurora de Freddy Toribio.

*

Al lado de Freddy aprendió los secretos de dirigir y fue un gran capataz en la pelota superior de Santiago.

*

Dirigió por dos años al equipo del ensanche Enriquillo, dos veces al municipio de Navarrete, un equipo llamado Papelería Janeiro, Motores del Cibao y la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

*

Leo Espaillat fue el manager de Santiago en varios Juegos Deportivos Nacionales.

*

Quienes jugaron para Leo hablan de sus grandes conocimientos del béisbol, pero sobretodo el trato de personas que daba a los demás.

*

Los jugadores dicen que cuando faltaba dinero, Leo sacaba de lo suyo sin saber cómo iban a retornar.

*

Aunque me dicen que era de Jacagua, su familia compró una vivienda en la subía de Los Ciruelitos y ahí vivía.

*

Me cuentan que tenía dos hijas y estaba viviendo desde hace muchos años en Boston donde falleció.

*

Desde esta columna y Momento Deportivo nos solidarizamos con la familia de Leopoldo Espaillat y que se sientan orgulloso del hombre de bien que fue.

*

SQUEEZE PLAY: Siete Lenguas era el nombre del caballo de Pancho Villa…Buen gesto de solidaridad de Pototo Capellán ayer…Hace pocos días, Pototo recibió un montón de alimentos que entregó el senador Julio César Valentín…Ayer, cuando el Ministro de Deportes Danilo Díaz le entregó una caja de alimentos Pototo se sintió feliz…Pero cuando el Ministro dijo que había 2000 pesos en efectivos, Pototo tomó la caja de comida y le dijo a Guillermo Ottenwalder…”Todavía me queda mucha comida, llévale esa a Virgilio Veras”…Hoy Guillermo va rumbo a Navarrete porque Virgilio no puede salir…Fausto Peña (El Olímpico) también salió para donde Mario (Carty) Filión a compartir la suya…!Qué buena gente son los deportistas!…Con estas mascarillas habrá que mandar a hacer las camisas con el nombre de la persona visible…”Yo soy fulano de tal”…Tuve que preguntarle a muchas personas ¿quién tu eres?…El Bombo Abreu es el único inconfundible con la mascarilla…Claro, él dice que le queda mejor que a Ricardo Rodríguez Rosa…El entrenador de boxeo “El Chino”, así lo conozco, no recuerdo su nombre, parece que está enfermo…Vi varios boxeadores, Santico Sosa, Rafael Torres, entre otros, enviándole algo de lo que le dieron…Miguel Martínez, un hombre de boxeo, fue el encargado de reunir el dinero del Chino…Recuerdo le ayudaba al maestro Pedro Bendeck, qué se mejore…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Othar era el caballo de Atila, Incitatus de Calígula, Bucéfalo de Carlos Magno y Carnaval de Retorno de Arnulfo Gutiérrez…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez