Pica y se Extiende

Una de las cosas que más extrañamos en el Palco de Prensa del estadio Cibao, son los cuentos de Reynaldo Filpo.

*

Es increíble la gracia con que “El Premier” contaba unos cuentos que llegaron a convertirse en parte de su repertorio.

*

No es raro escuchar decir, cuéntate “la Cuchilla de Filpo”, en alusión a un cuento que hacía de los tiempos de Trujillo.

*

Todos nos lo sabíamos, sabíamos en que terminaba, pero lo escuchábamos con atención, por el estilo jocoso de Filpo.

*

Pero no era el único, eran muchos, como uno que hacía de un boxeador le faltaba una pierna.

*

Aunque al hombre le faltaba esa extremidad inferior, tenía algunas victorias, pero moverse en el ring le era muy cuesta arriba.

*

Había un joven boxeador que estaba arrasando con todos los rivales y mostraba pinta de campeón.

*

Un peleador que no podía fallar, era solamente conseguir la pelea por el título y el boxeador bajaba con la faja del cuadrilátero.

*

Cuenta Filpo, que para que no estuviera inactivo, decidieron buscarle una pelea suave, sin peligro y escogieron el mocho.

*

Sorpresivamente, el boxeador dijo que con ese él no iba a pelear, lo que sorprendió a sus manejadores.

*

“Tú tienes que pelear con el mocho, mira que es para hacer récord y mantenerte activo en lo que llega la pelea de campeonato”.

*

“Busque otro que tenga su cuerpo completo, pero con ese no voy a pelear”, insistió el boxeador.

*

Entonces, los manejadores intrigados le preguntaron ¿por qué tú no quieres pelear con él?

*

Se respuesta fue la siguiente: “peleo con el mocho y le gano, la gente dirá, gran cosa le ganaste a un mocho”.

*

Y continuó explicando, pero si pierdo, entonces la situación es peor, “no jodas, te dejaste ganar de un mocho”.

*

Es decir, que el boxeador tuvo la misión de ver lo que no vieron sus manejadores, que como quiera iba a perder.

*

Si después de esta historia, los que se dicen llamar grandes periodistas quieren pelear con Alofoke allá ustedes, pero sepan que ya perdieron.

*

SQUEEZE PLAY: “Si vis pacem, para bellum”, es una máxima latina que significa “si quiere la paz, prepárate para la guerra”…Nunca he ocultado que soy un periodista empírico, que es una forma elegante de decir, que soy enganchado…El merenguero Roberto Del Castillo me sorprendió…Este artista formado por el Caballo, Johnny Ventura hizo un llamado para que vayan en auxilio de los árbitros y anotadores de béisbol y softbol de Santiago…Pidió a sus amigos artistas y deportistas que hagan aportes para los árbitros y anotadores…Mencionó a Mario Polanco quien es el presidente de la Asociación que agrupa a los hombres que imparten justicia en el terreno de juego…No sabía de las relaciones de Roberto con los árbitros y anotadores de Santiago…Ah, y tempranito Sasá Espinal fue donde Mario Polanco a llevarle su ración alimenticia…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cuando el general cartaginés Aníbal cruzó los Alpes e invadió la península itálica iba en su caballo Estrategos…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez