Pica y se Extiende

Hay que dar la bienvenida a este lunes después del sábado aciago que vivimos.

*

Ese día fue sepultado el cuerpo de Rodney Polonia, cuando todavía tenía toda una vida por recorrer.

*

Se cumplió un año de la partida de Héctor (Tito) Pereyra y 10 de una muerte que tenemos fresca en la memoria, José Lima.

*

El lanzador Yu Darvish dijo recientemente: “MLB trata los peloteros como perros de pelea”.

*

Dice el futbolista Troy Deeney, capitán del Watford en la Premier League: “Nos tratan como a ratas de laboratorio”.

*

La reacción de Deeney es porque lo quieren poner a jugar sin estar resuelto el problema del Covid-19.

*

¡Mike Tyson a boxear de nuevo! Dejen ese hombre dedicado a la colombofilia como está.

*

Ese debe ser un demente peligroso en las calles y ahí es que puede parar si se pone a coger golpes en la cabeza.

*

Pero el dice que está alofoke para volver al ring y el negocio se impondrá sobre lo humano.

*

Muy buena foto me envió desde bien lejos el exreceptor Marino Cruz con su manager Leo Espaillat. Fue bueno saber de Marino.

*

SQUEEZE PLAY: La enfermedad de Lyme es transmitida por las garrapatas…Cuando Carlos Gómez vio la valla solo exclamó ¡Ay, mis cuartos!…Dice Héctor Cepín que si no hay softbol en los parques de Nueva York en el verano, la piña estará agria para Luis Ramón Polanco…Lo que no me gustó fue que Cepín lo dijo con una risita…Y eso, que mi compadre le pasa los deportes en el programa, que creo se llama “La Careta de Cepín”…Dice Raffy Pichardo, que Cepín tiene problemas para usar mascarilla por la nariz…No hay, extra, extra, extra, extra…Freddy Caputo salió con una mascarilla y lo confundieron con Bombo Abreu…”Bombo tírame una foto”…Las explicaciones que más disfrutaba en la escuela era la historia…Por eso cuando Emilio Ángeles está hablando en Pégate y Gana con El Pachá le pongo atención…Emilio es un guerrero espartano con ideas atenienses…Me quedaba petrificado cuando los profesores explicaban esos hechos romanos, griegos, espartanos, otomano etc…Recuerdo cuando doña María Luisa explicó en la escuela Venezuela sobre los espartanos y su valor…Cuando todos se fueron, me quedé para que ella me explicara eso que había dicho, de que las mujeres enviaban los hombres a la guerra en Esparta y les decían: “Vuelve con el escudo o sobre el escudo”…Me explicó que el escudo era de bronce y medía entre 90 y110 centímetros…El peso era de 6 a 8 kilogramos…Es decir, muy pesado para huir con él…Al regreso usted llegaba con el escudo y si lo mataban sobre el escudo como una litera…Ah, sí llegada vivo, pero sin el escudo, indicaba que usted huyó y abandonó a sus compañeros y eso era peor que la muerte…Sugiero al Pachá, crear para Emilio Ángeles una sección de cómo fue la historia, donde él saque todos esos hechos conocimientos, sacuda las polillas a esos libros y lo lleve a la pantalla chica con algunas ilustraciones…Tremendo manjar…Y Pachá que siga entrevistando peloteros y compitiendo con Raquel Infante…Después de todo esto, me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en la mitología romana Afrodita equivalía es Venus…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez