Por fin podrás usar tu cuenta de WhatsApp en varios dispositivos

WhatsApp presentará pronto una nueva función que incontables usuarios estaban pidiendo desde hace mucho tiempo, entérate de todo aquí.

Después de que muchos usuarios pidieran a WhatsApp una función especial, parece que por fin podremos verla llegar a distintos dispositivos. ¿Cuál es esa función? Muy sencillo, es la de poder usar la misma cuenta en distintos equipos.

El mundo de hoy en día nos exige estar comunicados en todo momento, pero a veces es complicado hacerlo si tienes más de una cuenta para poder usar WhatsApp en distintos equipos.

Ya sea que quieras sincronizar tus cuentas en el celular de trabajo y personal, ahora parece que lo podrás hacer.

De acuerdo al sitio WABetaInfo, por fin podremos tener nuestra cuenta asociada a distintos dispositivos, de esa manera nos será más sencillo utilizar la aplicación sin tener que dar dos o tres números a nuestros contactos.

“En pruebas.

Cuando alguien añada un nuevo dispositivo a su cuenta de WhatsApp serias notificado porque las llaves de encriptación cambian.

¡Disponible en el futuro para iOS y Android!”

Testing 👀

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.

Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020