¡Por si no lo sabía! Diferencias entre iglesia, catedral y basílica

Desde siempre el ser humano tiene la necesidad de creer en alguien. Hace algunos miles de años, cuando estábamos todavía muy en contacto con la naturaleza, pensábamos que los dioses estaban reencarnados en las fuerzas que la gobernaban, ya fuesen animales, plantas o fenómenos meteorológicos. Más adelante, empezamos a construir lugares sagrados para rendirles culto, pero no fue sino hasta la llegada del cristianismo cuando la humanidad pudo contemplar unas de las más maravillosas obras arquitectónicas.

Sí, lo admito: me fascinan las construcciones antiguas, en especial las catedrales. Los arcos, las grandes ventanas. Todo recuerda a un mundo antiguo que me resulta cuanto menos curioso. Pero no voy a hablarte sólo de estas magníficas obras, sino también de las basílicas para que entre otras cosas, al final del post sepas cuál es la diferencia entre basílica y catedral.

¿Cuál es la diferencia entre iglesia y catedral?

Si bien tanto las catedrales como las basílicas son iglesias, hay una serie de diferencias que tenemos que conocer:

El término ”iglesia” hace más referencia a la congregación de los fieles cristianos, mientras que la catedral es el templo donde tiene sede o cátedra el obispo. Existen en todas partes del mundo con formas arquitectónicas muy variadas.

Las más antiguas se remontan al origen del cristianismo pero hoy en día se construye templos cristianos modernos y muy originales.

¿Cuál es la diferencia entre basílica y catedral?

Tanto la basílica como la catedral son dos de las principales construcciones arquitectónicas del cristianismo; sin embargo, tienen varias diferencias:

Las basílicas se empezaron a construir antes de que existiera la religión cristiana. Son edificios grandes, muy llamativos, que se utilizan para transmitir la religión. Por otra parte, las catedrales son los edificios religiosos en los que tiene lugar la sede o cátedra del obispo.

¿Qué es una basílica?

Al principio, la basílica es un edificio público que utilizaban los griegos y los romanos como tribunal, pero desde el surgimiento del cristianismo (siglo IV), es una iglesia que ha obtenido el título honorífico de basílica por parte del Papa. Una basílica está considerada como una iglesia destacada, por el hecho de que se ha desarrollado un acontecimiento particular, que muchos fieles acuden en peregrinación, que contiene reliquias únicas o por su valor arquitectónico.

En España podemos observar muchas realmente bonitas, como la Basílica de la Sagrada Familia (Barcelona), la de la Catedral de Granada, la Basílica de San Vicente (Ávila), la Basílica de San Francisco el Grande (Madrid), o la que empezaron a construir hacia el 1229 y terminaron en 1601 en la capital de la isla donde nací (Mallorca), la Catedral-Basílica de Santa María de Palma, más conocida como la Catedral de Palma o La Seu en catalán.

A pesar de que no suele ser muy corriente, una catedral puede igualmente tener el título de basílica, puesto que éste último es ante todo un título honorífico y no administrativo.

¿Qué es una catedral?

Una catedral, en término completo Iglesia Catedral, es una iglesia en la que el obispo coloca su sede, es decir desde donde gobierna una región geográfica y administrativa que depende de esta catedral. Por lo tanto es la iglesia principal de la que dependen las otras iglesias de esta región, de ahí el hecho de que se trate normalmente de edificios imponentes y decorados con gran riqueza.

Se empezaron a construir durante el medievo, en los comienzos del cristianismo, pero por aquel entonces no se diferenciaban mucho de otros templos de culto, como los que estaban dedicados a los mártires por ejemplo. Pero esto no duró mucho: a partir del siglo XIII, coincidiendo con el surgimiento del arte Gótico, fueron adquiriendo las características que terminarían por definirlas.

Cuando vemos una catedral actualmente vemos un edificio enorme, imponente, que sin embargo es un poco más pequeño de lo que debieron de ser antes de la Reforma protestante (siglo XVI). Así y todo, es una de esas obras que, cuando las ves, no se tienen muchas dudas sobre lo que es, independientemente de si eres creyente o no.

¿Qué es una concatedral?

Una concatedral o cocatedral es un templo cristiano con rango de catedral que comparte la sede o cátedra del obispo con otro templo catedralicio. Dicho rango se lo concede la Santa Sede, pero una vez lo obtiene, poseerá los mismos derechos y privilegios que las catedrales.

El rango de concatedral se creó en el 1953 para aquellos edificios que nunca fueron catedrales. A pesar de que es una palabra que no se suele escuchar decir mucho, son más comunes de lo que cabría esperar. En España hay varias, siendo unas de las más conocidas la Concatedral de Santa María (Mérida), la Concatedral de Santa María de La Redonda (Logroño) o la Concatedral de San pedro (Soria). Pero además las podemos ver en otras partes del mundo, como Canadá, Francia, e incluso en algunos países de América Latina (Brasil, Guatemala, Venezuela y Colombia).

¿Te ha resultado interesante este tema? ¿Ya sabes cuál es la diferencia entre basílica y catedral? Esperamos que a partir de ahora te sea más sencillo identificar las catedras, las concatedrales y las basílicas, pero si tienes alguna duda, pregunta 🙂 .