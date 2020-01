Presidente del PBD llama a la juventud a empoderarse como lo hizo Duarte en su época

Santo Domingo-El presidente del Partido del Bienestar Dominicano (PBD), Efraín Rodríguez, llamó a la juventud dominicana a empoderarse y a aportar sus fuerzas para producir el cambio que amerita la nación y que garantice un mejor futuro colectivo.

Rodríguez hizo la sugerencia a propósito de conmemorarse el 207 aniversario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte este domingo 26 de enero.

“Hay que ser parte de los cambios y ser buen ejemplo en su época, así como lo hizo Juan Pablo Duarte con amor, coraje y decisión.” Dijo el presidente del PBD.

Además instó a todos los dominicanos a luchar para que la política sea un instrumento transparente al servicio del pueblo y no algunos políticos.

“ Luchemos por los grandes ideales para ser un país libre y soberano. No podemos seguir con la carga de los Haitianos que se gastan más de un 12,5% del PIB. No podemos seguir con una educación limitada teniendo en cuenta que los profesores deben de prepararse más. No podemos seguir con una justicia a merced del Poder Ejecutivo. Debemos aprovechar los artículos de la Constitución que permiten al pueblo someter proyectos de ley para el bienestar común. Y recordar no vender su voto por un día para que no pasen 4 años de calamidades.· Concluyó Rodríguez.