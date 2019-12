¡Qué vergüenza! Bomberos en paro porque no les pagan

Saulo Mota Telemín

Santo Domingo, RD.- Miembros del Cuerpo de Bomberos de la Estación de La Victoria anunciaron un paro de sus operaciones, alegando falta de pago en los últimos dos meses y que lucharán hasta que las autoridades correspondientes lo hagan.

“Es un momento de desesperación, y hasta que no se resuelva vamos a estar en pie de lucha; si no se resuelve en los próximos días ustedes van a escuchar más noticias”, manifestó el coronel Agliberto Izquierdo Nova, de la estación en La Victoria. “Nosotros somos bomberos de 15, 20 y 30 años, no queremos que esto trascienda demasiado, pero aquí ya no nos dan respuesta”.

Asimismo, declaró que no le han pagado lo correspondiente al pasado mes de noviembre, ni tampoco el doble sueldo. Explicó que las instituciones encargadas de la remuneración de los bomberos son el Ministerio de Administración Pública (MAP), que dispone de las nóminas, la Contraloría General de la República (CGR), que gestiona los depósitos y, finalmente, está el Ministerio de Interior y Policía (MIP).

Izquierdo Nova también afirmó que de los 274 Cuerpos de Bomberos que existen en el país, en apenas siete estaciones han cobrado sus salarios en el referido intervalo. Estas son las del Distrito Nacional; Boca Chica; Santo Domingo Oeste; Santo Domingo Norte; Santo Domingo Este; Pedro Brand, y Los Alcarrizos. listindiario.com