Rick and Morty: cómo ver el nuevo episodio de esta noche

La segunda mitad de la temporada 4 está en camino, trayendo un nuevo clip con temas navideños para abrir el apetito.

Mientras Rick y Morty han estado en pausa, el mundo real se ha vuelto casi tan loco como el mundo surrealista del espectáculo animado Adult Swim. Si tan solo alguien tuviera un Meeseeks en nuestro mundo, y pudiera pedirle a los pequeños tipos azules que satisfacen la solicitud que curen el coronavirus . Pero siempre ayuda tener algo que esperar en tiempos difíciles, y al menos podemos contar los días en un calendario (¿recuerdan los calendarios? ¿Esa gran cosa vacía que solía estar llena ?) Hasta que Rick y Morty regresen el domingo, 3 de mayo. Esto es lo que debe saber.

¿Cuándo y dónde mirar?

Rick y Morty regresarán a Adult Swim de Cartoon Network a las 11:30 pm, hora del Pacífico, el 3 de mayo. Llame a esto un receso de mitad de temporada: cinco episodios de la temporada 4 ya se han emitido, con cinco shows invisibles por venir.

@hulu need to get the new seasons of rick and morty tired of watch the same 3 seasons https://t.co/U466S7wOh8 — CC4MrSr🤴🏾 (@ChrisC_704) November 19, 2019

¿No tienes Cartoon Network? Los episodios de Rick y Morty también se transmiten en Hulu Plus Live TV . Y cuando HBO Max llegue en mayo, Rick y Morty también estarán allí.

Un vistazo al episodio más nuevo.



Adult Swim dejó caer una muestra de lo que vendrá en el episodio de esta noche, con un nuevo personaje llamado Goomby.

Cómo ponerse al día

Claro, podrías sintonizar el 3 de mayo sin saber nada más que los nombres de los dos personajes principales, pero ¿dónde está la diversión en eso? Debes tomarte tu tiempo y disfrutar del catálogo de locura, que comienza con el piloto de 2013. Los episodios antiguos están disponibles para transmisión en Hulu , o puede comprar temporadas completas o episodios individuales en o , o temporadas completas en DVD, si eso es lo que le gusta. ¿Quieres un regalo o dos? Adult Swim tiene una secuencia gratuita de episodios de Rick y Morty , que se muestran uno a la vez, pero no puedes elegir el que está encendido.

Lo que sucedió en la primera mitad de la temporada.

Ya se han emitido cinco episodios de la temporada 4, y fueron más o menos programas independientes, lo que significa que son divertidos de ver, pero no necesariamente hacen que el programa avance de manera duradera. (Lo cual, con un espectáculo como este, está bien. Esto no es X-Files).

En el primer episodio, Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat, Rick presenta a Morty cristales especiales extraterrestres que pueden mostrarle su muerte, lo cual es una muy mala idea. En el segundo, The Old Man and the Seat, aprendemos que a Rick realmente le gusta mucho su inodoro especial. El Episodio 3, One Crew sobre Crewcoo’s Morty, presenta el regreso del Sr. Poopybutthole, ahora profesor, y profundiza en el servicio de transmisión Netflix.

En el cuarto episodio, Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty, Morty consigue un dragón, lo cual es exactamente una mala idea, como se podría pensar. Y el quinto episodio, Rattlestar Ricklactica, presenta un mundo de serpientes espaciales que viajan en el tiempo. (Y hay jazz de serpiente , que Summer cava).