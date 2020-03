Salud Pública traslada 14 envejecientes de asilo en Cotuí con síntomas de coronavirus

View this post on Instagram

Esto tras denuncia publicada en SIN de pacientes fallecidos y con síntomas del virus. Trasladaron a adultos mayores del Hogar de Ancianos Inmaculada Concepción, lugar donde dos dieron positivo al COVID-19 y murieron y otros dos, que no fueron sometidos a la prueba, también fallecieron. Dicho traslado se produjo luego de que la directora del centro, Dionis Antigua Rodríguez, dijera a SIN este domingo que al lugar no habían ido Salud Pública ni el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), a pesar de haber pedido ayuda. Añadió que ocho ancianos padecían fiebre hoy. Según Luis Ozuna de la Provincia Sánchez Ramírez, la Dirección Provincial de la Salud intervino el asilo por disposición del Ministerio de Salud Pública, trasladando a doce adultos mayores al hospital por presentar síntomas del virus. Repost @somospatriard @get_repost ・・・ VIDEO: Traslada al Hospital Inmaculada Concepción desde el asilo de Cotui 12 ancianos con síntomas de COVID-19 Por Luis Ozuna COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ.- Después que la tarde de este lunes la Dirección Provincial de Salud en esta demarcación intervinieran por disposición del Ministerio de Salud Publica el Hogar de Ancianos de este municipio, doce adultos mayores tuvieron que ser trasladados al hospital inmaculada Concepción del municipio, por haber presentado los síntomas del COVID-19. La Intervención la encabezó la doctora Mayra Altagracia Bido, Directora Provincial de Salud en Sánchez Ramírez, quien además ocupa la misma función en la provincia Duarte, Bido se hizo acompañar de un equipo de médicos compuestos por hombres y mujeres. Además la DPS informo que al personal que labora allí le serían realizadas las pruebas correspondientes, para determinar si existe algún infectado de COVID-19, también se le daría seguimiento a los demás ancianos que están alojados en esa casa de acogida de adultos mayores. #coronavirus #republicadominicana #somospatriard #coronavirusRD #DominicanRepublic