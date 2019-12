Se estrella en Kazajistán un avión con 100 personas a bordo

Un avión de aerolínea BEK Air (vuelo Z2100) con 100 personas a bordo se ha estrellado cerca del aeropuerto de Almatý (Kazajistán) nada más despegar, informa el servicio de prensa del aeropuerto.

Según el Ministerio del Interior de Kazajistán, 12 personas perdieron la vida en la catástrofe aérea. Hasta el momento las autoridades han confirmado que los heridos en el accidente ascienden a 49 personas.

El avión despegó del aeropuerto a las 7:05 (hora local) rumbo a Nursultán y desapareció de los radares. En la aeronave viajaban 95 pasajeros y cinco miembros de la tripulación. En el lugar del accidente trabajan los servicios de emergencia, que realizan labores de evacuación y rescate de pasajeros.

Las autoridades de Kazajistán informan que el avión perdió altitud poco después de despegar y se estrelló contra un edificio de dos pisos de una zona residencial. No hay fuego activo en el lugar del accidente.

El presidente del país, Kasym-Zhomart Tokáyev, ha expresado sus condolencias a las familias de víctimas y ha prometido que los responsables de la catástrofe aérea serán castigados.

Plane with 100 people on board crashes in Kazakhstan, emergency services at the site – Almaty airport#Kazakhstan#KazakhstanPlaneCrash pic.twitter.com/Lwrk8KAo69

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) December 27, 2019