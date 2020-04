Se inicia traslado de internos del penal La Victoria afectados por COVID-19

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el martes fueron trasladados los primeros 13 internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria afectados por el coronavirus (COVID-19) a uno de los centros regionales destinados para aislamiento.

Sostuvo que estos 13 internos corresponden a los que dieron positivo al COVID 19, y dijo que como medida preventiva también han sido trasladados otros dos grupos de privados de libertad, ya sean con síntomas y sin síntomas porque estuvieron en contacto con los positivos.

En torno a los traslados efectuados ayer martes, explicó que ascienden a 49 los internos llevados a centros regionales de aislamiento, incluyendo los 13 que dieron positivo a la enfermedad, 21 que presentan síntomas y 15 asintomáticos pero que fueron trasladados por haber tenido contacto con los positivos. Dentro de los recintos para tratamiento, estos grupos son también separados para realizar pruebas que confirmen o descarten su condición y determinar el tratamiento o regreso al recinto si fuera descartada totalmente la enfermedad.

Adelantó que se tiene previsto trasladar a todos los internos de este penal o cualquier otro penal que den positivo a las pruebas, como medida preventiva, procediendo a aislarlos totalmente del resto de la población que guarda prisión en dicho recinto penitenciario.

Expresò que los internos afectados recibirán atención médica y el suministro de los medicamentos necesarios para el tratamiento de la enfermedad, al tiempo de indicar que los familiares de los mismos serán contactados para informarles su estado periódicamente, reiterando, que están totalmente prohibidas las visitas, más aún, porque se trata de personas infectadas o bajo observación.

En ese sentido, la Procuraduría General de la República, le hizo un llamado a la población y a los medios de comunicación a mantener bajo reserva los detalles de la ubicación de los internos, el cual se limita a sus familiares directos, por la seguridad de los mismos y del personal que los asiste, por lo que solicitó su comprensión y apoyo.

Asimismo, negó la versión de que no se estuvieran aplicando o cumpliendo los protocolos, sino, todo lo contrario, al señalar que de 41 centros penitenciarios que existen en el país, hasta el momento sólo se ha presentado casos en 1 de esos 41 recintos, siendo este La Victoria, donde evidentemente alguien, que se desconoce, violó el protocolo que correctamente se implementa desde antes del inicio del toque de queda, y aclaró que ese alguien pudo haber sido cualquier persona, desde un personal de salud, un militar, personal administrativo, un visitante que no se le permitió ingreso y contagió al personal de seguridad o alguna persona que no acató completamente las directrices claras y precisas entregadas a cada alcaide, pero, eso no significa que no se estuvieran aplicando los protocolos a nivel general en el sistema.

Señaló que desde el 18 de marzo se aplican las medidas establecidas en los protocolos del Ministerio de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y, luego, desde el día 19 de ese mismo mes se agregó el protocolo de la Academia Regional Penitenciaria. Precisamente por ello, 40 de 41 recintos a la fecha no tienen casos de COVID-19 por las medidas tomadas y protocolos implementados, situación esta que podría cambiar si no se cuenta, sobre todo, con el apoyo de los familiares que tratan de ver los privados de libertad, acercándose a los recintos fallidamente a pesar de que las visitas y salidas están terminantemente prohibidas desde el 19 de marzo de 2020.

Aseguró que junto a las autoridades del Ministerio de Salud Pública tratan de que todos cumplan con los protocolos y dan el debido seguimiento a esos casos para garantizar la asistencia rápida y oportuna a los privados de libertad afectados por la enfermedad, cumpliendo con los protocolos de atención y el tratamiento establecido por las autoridades del sistema de salud para el seguimiento a esos casos.

Dijo que el Ministerio de Salud Pública realiza más de mil pruebas a los internos de La Victoria y que se preparan para la instalación del sistema de pruebas periódicas con personal médico para la detección y tratamiento de la enfermedad, además de que han reforzado las labores de higiene, tanto de los privados de libertad como del personal a cargo de la administración, así como las labores de desinfección de las instalaciones del recinto penitenciario.