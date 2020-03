Trump informó que el pico de muertes por coronavirus en EEUU ocurrirá en dos semanas

“Se estima que el pico de la tasa de mortalidad se alcanzará probablemente en 2 semanas. Lo diré de nuevo. El pico, el punto más alto de la tasa de mortalidad, recuerde esto, es probable que llegue en 2 semanas… Por lo tanto, extenderemos nuestras directrices hasta el 30 de abril, para frenar la propagación”, informó Donald Trump durante la rueda de prensa, que por primera vez desde que se desató la pandemia se hace en los jardines de la Casa Blanca y no en la sala de prensa como medida de prevención.

En su declaración, pidió a la ciudadanía que siga las directrices del grupo especial para el coronavirus liderado pro el vicepresidente Mike Pence. “Cuanto mejor lo hagamos antes termina esta pesadilla”, afirmó.

EL mandatario se mostró esperanzado de que después del pico, comiencen a bajar las víctimas fatales y comience la recuperación. “Quiero que el país y el mundo vuelva a funcionar”, afirmó.

President Trump: “The peak in death rate is likely to hit in two weeks…nothing would be worse than declaring victory before the victory is won…therefore, we will be extending our guidelines to April 30 to slow the spread.”

Watch full video here: https://t.co/YvbjhSR9SS pic.twitter.com/j3eqXk6eu6

— CSPAN (@cspan) March 29, 2020