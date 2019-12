Un atentado con coche bomba dejó al menos 76 muertos en Mogadiscio, Somalia

Al menos 76 personas han muerto y otras 70 han resultado heridas este sábado por la explosión de un vehículo bomba en un puesto de control en Mogadiscio, en la concurrida intersección que conecta la capital somalí con la localidad de Afgoye, según fuentes médicas.

“Hasta el momento (el servicio de ambulancias) Aamin puede confirmar 76 muertos y al menos 70 heridos”, confirmó a la agencia de noticias EFE Abdulkadir Adan, el fundador de este servicio de emergencia.

Entre los muertos hay al menos dos ingenieros de nacionalidad turca quienes en el momento de la explosión realizaban obras en esta carretera -según confirmó la embajada de este país en Mogadiscio- y varios estudiantes universitarios que se encontraban dentro de un minibús atravesando el cruce.

El atentado tuvo lugar a las 8:00 hora local (5:00 GMT) cuando un presunto suicida hizo estallar una especie de miniván cerca de una oficina de impuestos, en el puesto de control de seguridad localizado en la intersección que atraviesan los vehículos que salen y entran a Mogadiscio desde la ciudad de Afgoye.

Era la hora punta de una jornada laboral en la capital somalí, por lo que en los alrededores de esta zona había numerosos coches patrulla, estudiantes y vendedores de qat (estimulante vegetal), según diversos testigos.

Video: Horrific scenes at Mogadishu’s Ex-control Afgoye junction after a suicide truck bomb blast; bodies lie on the ground as emergency services evacuate the dead and wounded. pic.twitter.com/4D55J4lR49

— Harun Maruf (@HarunMaruf) December 28, 2019