Una bala perdida frustra la Nochebuena a familia de SDE

Eran las 11:00 de la noche del domingo 22 de diciembre cuando César Rincón y su esposa Melania Sigilio, decidieron irse a dormir para poder levantarse temprano al siguiente día.

Era casi víspera de Nochebuena y había que acumular unas largas horas de sueño y descanso por el “trajín” del martes 24,que estaba supuesto a ser un gran día de compartir en familia.

“Nosotros normalmente nos acostamos tarde, pero ese día decidimos recostarnos más temprano porque esto se llena de gente. Imagínate… cuatro hijos y muchísimos nietos, eso es mucha comida por hacer y por eso nos recogimos a esa hora”, recuerda Rincón.

Todo marchaba bien hasta que alrededor de la medianoche un hombre, a quien identifica como el mayor de la Policía, Ángel de los Santos, pasó discutiendo por la calle de su residencia, ubicada en la calle Francisco Alberto Caamaño del barrio San Miguel del sector Mendoza, en Santo Domingo Este.

“Él pasó discutiendo con una mujer con la que andaba y de la nada comenzó a disparar sin rumbo, a lo loco. Nosotros nos espantamos cuando sentimos que los tiros comenzaron a chocar en el zinc y en las paredes”, contó Rincón.

En ese momento ellos se pararon, comenzaron a rebuscar y se pararon detrás de la puerta. Cuando Melania se agachó para ponerse un pantalón entró una bala por la puerta de madera y le impactó en el pecho.

“Solo me dijo: meme, me mató, me mató y cuando le levanté la blusa ahí estaba el sangrero, no sabía qué hacer”, exclamó apesadumbrado.

Melania, de 60 años de edad, falleció esa madrugada del lunes, varias horas después en un centro de salud y fue sepultada en el cementerio Cristo Salvador al mediodía del martes 24 de diciembre, día de Nochebuena.

“Hasta ahí llegaron los deseos de hacer algo”, expresó Rincón, quien afirmó que desde el instante que ese disparo entró por la puerta se acabó su Nochebuena.

Crédito: Listin Diario