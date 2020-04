Vea que foto habrían filtrado de Ariana Grande comprometedora

La foto podría corresponder a uno de sus descansos durante su gira mundial

Desde que en 2014 ocurrió un hackeo a todas las nubes de almacenamiento de los artistas, ya se ha convertido en algo cotidiano que se filtre alguna fotografía comprometedora de cualquier actriz, presentadora o cantante.

Recientemente, a través de las redes sociales (según el portal Celeb Jihad) una fotografía explícita de Ariana Grande ha comenzado a circular en la web. Sin embargo, no es la primera vez que a la interprete de “Dangerous Woman” le sucede esto, pues específicamente en 2014, ella estuvo entre la lista de famosas expuestas por los hackers.

La supuesta nueva fotografía, muestra el trasero desnudo de la estrella pop, donde también se le puede ver acostada en la cama en la habitación un hotel. Según cita el medio que publicó la imagen, se trata de uno de los descansos que toma la artista en su reciente gira mundial, Sweetener World Tour, la cual realizada con el fin de promocionar su cuarto álbum de estudio, Sweetener (2018) y su quinto trabajo discográfico Thank U, Next (2019). Aunque no sale su rostro, muchos de sus fanáticos alegan que si podría tratarse de ella.

Hasta el momento, ninguno de los representantes de la ex estrella de Nickelodeon se han pronunciado. elfarandi.com