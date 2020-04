Venta de combustible disminuye más de 70% en el país

Las estaciones de combustible han disminuido sus ventas entre 70 y 80% en este período de cuarentena que vive el país desde mediados de marzo, y muchas han optado por darle vacaciones a una parte del personal y otras por suspender turnos enteros.

El expresidente y miembro directivo de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), Arnulfo Rivas, aseguró que el consumo de combustible en el país se ha reducido en promedio a un 30% de lo que era a principios de este año. Dijo que esta situación está provocando el cierre de algunas estaciones que pertenecen a compañías petroleras de capital extranjero.

Refirió que han notificado la situación a la Refinería y a los ministerios de Hacienda e Industria y comercio y expuso que cerca de 5,000 empleos se encuentran amenazados por esta inactividad a la que está sometida la población para frenar los embates del coronavirus.

Dijo que para hacer un cálculo de a cuánto ascienden las pérdidas económicas fruto de esta baja en las ventas de combustible en las estaciones de expendio, se debe calcular que el consumo anual incluyendo el GLP ronda los 1,300 millones de galones y el beneficio bruto es de RD$20 en promedio.

El administrador de una estación de combustible ubicada en la Zona Industrial de Herrera, que pidió reserva de su nombre, manifestó que las ventas en esta estación han descendido 80% y que de hecho, la empresa tomó la decisión de suspender uno de los turnos de trabajo afectando a cinco empleados de la estación.

El ejecutivo que antes de que iniciara la cuarentena se vendían diariamente cerca de 2,345 galones de los distintos combustibles y sin embargo, ahora apenas llegan a 435 galones.

“Hoy no creo que lleguemos a vender ni 200 galones, no están comprando, yo he dejado hasta de pedir combustible porque tengo suficiente en los tanques. Aquí operados con dos turnos, pero ahora solo se quedará uno, estamos trabajando solo de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, no sé hasta cuando se pueda aguantar esto”.

Recientemente, el presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, Félix Jiménez (Felucho), señaló que la demanda de combustible en el país se había reducido a un tercio de lo habitual, cayendo de 2.1 millones de barriles mensuales a cerca de 700,000.

Jiménez indicó en ese momento que la entidad había suspendido la refinación del crudo, ya que contaba con suficiente combustible en almacén.