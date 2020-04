Víctor Bretón, dirigente del FALPO, asume el distrito municipal de Canca La Reyna

Nacido del fruto de las luchas sociales por la que perdieron la vida Jesús Rafael Diplán Martínez –Chu-, Alfredo Gómez –Yito-, y otros que batallaron por mejores condiciones de vida de esta comunidad, el dirigente popular y abogado, Víctor José Bretón Gil, asumió este viernes en su honor como nuevo director de esta Junta Distrital, con el compromiso innegociable de no defraudar a su pueblo.

Junto a Bretón, también fueron juramentados la vicedirectora de la Junta Distrital, Carmen Santos y los vocales, José Bernardo Reynoso y Sixto Rodríguez del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Wanda Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“En unas circunstancias especiales, diríamos que por fuerza del destino, nos toca asumir las riendas de este Distrito Municipal este día 24 de abril, día de tanta significación para el país y para mí, en particular, por haberme forjado bajo los idearios que impulsaron la insurrección cívico-militar, en 1965, en estas indómitas y bravías tierras dominicanas”, señaló.

En ese sentido, dijo que en una página tan importante en su vida, no puede dejar de rendir homenaje a todos los que de una u otra manera protagonizaron esos hechos, en especial para Francisco Alberto Caamaño Deñó, Rafael Tomás Fernández Domínguez y Juan María Lora Fernández, este último nacido en la provincia Espaillat específicamente en el distrito municipal del Higuerito.

Desde muy temprano Víctor Bretón ha llevado una lucha férrea por el bienestar de su pueblo. Ha sido un abanderado de la justicia social y el respeto por los derechos humanos.

Con pensamientos revolucionarios claros en sus luchas, siguiendo referentes como Ernesto –Che-Guevara, Fidel Castro y Amín Abel Hasbún, entre otros, Víctor Bretón encabezó decenas de manifestaciones demandando reivindicaciones sociales, como uno de los principales líderes del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO).

El dirigente popular y abogado de 41 años, ha jurado como el nuevo director de la Junta Distrital de Canca La Reyna, comunidad por la que durante años ha exigido al Gobierno y a las autoridades municipales obras y mejora de los servicios públicos.

Encabezó la boleta por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en alianza con el Frente Amplio, organización a la cual milita, el Partido Humanista Dominicano (PHD), Dominicanos por el Cambio, el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), y la Acción por la Democracia (APD).

En sus luchas, Bretón, no solo reclamaba bienestar para favorecer esta comunidad sino la región del Norte y el país.

Al juramentarse como la nueva autoridad de su pueblo, el político, casado y padre de cuatro hijos, Víctor Bretón dijo que seguirá en las luchas sociales, pero que debido a sus nuevas funciones había conversado al respecto para dejar la coordinación nacional del FALPO.

Las frases

Víctor Bretón

“Tengo la firme decisión de hacer las cosas bien, apegado a la ética y a las leyes. Si esto me granjeare la mala voluntad de algunos, confío en que me ayude a cosechar el apoyo de los muchos, de la mayoría, porque desde siempre he preferido el bien colectivo al bien individual”.

“Los habitante del distrito pueden tener la certeza, la total seguridad, de que en estas circunstancias ni en ninguna otra, vamos a dejarlos solos. A partir de hoy, como lo he hecho siempre, aunque desde otros escenarios, los sufrimientos de los moradores serán nuestros sufrimientos; sus esperanzas, nuestras esperanzas; sus sueños, nuestros sueños; y sus alegrías también nuestras alegrías”.

Por José Alfredo Espinal