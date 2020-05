Video: Así le pide disculpas Cristian Casablanca a David Ortiz

El comunicador Adrián Salcedo Rosario (Cristian Casablanca), pidió disculpas al astro del béisbol de las Grandes Ligasa, David Ortiz, luego de que el expelotero contratará a una firma de abogados para someterlo a la justicia por la presunta difamación que este realizó en su contra.

“Lamento, mi hermano y usted sabe que es así, que yo no tengo maldad con usted, no teníamos que estar llegando a este dime y direte, ni faltarnos el respeto, también acepto que le falté el respeto a usted y si usted acepta que me faltó está bien”, expresó Casablanca en un video que colgó en sus redes sociales.

El también astrólogo dijo que él realizó dicha publicación para decirle a Ortiz que no es su enemigo y que no tiene ninguna intención de hacerle daño. “Lamento que uno se deje involucrar por personas que comienzan a hablar mal de otras, y que a uno lo involucren en estos temas”, agregó.

Cristian CasaBlanca pide disculpas a David Ortiz#DeportesHOY El astro del béisbol de las Grandes Ligas había apoderado a la firma de abogados Pellerano & Herrera, para que en su nombre se proceda a someter a la justicia a Adrián Salcedo por presunta difamación. #PeriódicoHOY pic.twitter.com/crm2G67wq4 — Periódico Hoy (@PeriodicoHoy) May 16, 2020

Se recuerda que el astro del béisbol de las Grandes Ligas apoderó a la firma de abogados Pellerano & Herrera, para que en su nombre y representación proceda a someter a la justicia penal a Casablanca, por presunta difamación en su contra.

La información fue ofrecida por la prestigiosa firma de abogado mediante un comunicado que señala que procederá judicialmente en contra del también llamado “Conde de Derby”, por violación al artículo 367 del Código Penal Dominicano que tipifica el ilícito de difamación.

“En virtud del mismo apoderamiento, Pellerano & Herrera deberá perseguir la justa indemnización de los daños y perjuicios causados a la persona del querellante y su familia por la imputación por parte de Salcedo Rosario, de hechos que atacan su honor y su consideración”, reseña el comunicado.

En un video colgado en la red social Instagram, el numerólogo, como también es conocido, arremetió contra Ortiz y el también pelotero Hanley Ramírez. Indicó que el “Big-Papi” no tiene personalidad.

De igual forma, en un segundo video de respuesta a Ortiz, Cristian Casablanca desmintió que la estrella del béisbol le haya pagado bebida o comida en un restaurante, y dijo que ha tenido con su dinero lo que el pelotero ha logrado comprar, aunque reconoce que tiene menos que él.