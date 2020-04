Vídeo capta supuestos objetos voladores sobre la Luna y se hace viral

El canal de YouTube del aficionado Jean-Michel Tenac reventó luego de subir este perturbador video del fenómeno OVNI en la Luna.

El mundo está pasando por uno de los momentos más extremos de las últimas décadas con la contingencia mundial por el Coronavirus COVID-19. La tensión es mucha, y lo último que le falta a la humanidad es que veamos un OVNI real.

Así que, obviamente, parece que eso es lo que acaba de suceder. Todo comenzó en el canal de YouTube de un hombre supuestamente llamado Jean Michel Tenac, quien creó una cuenta en la plataforma para subir un video que se volvió viral al instante.

En el material, que dura un minuto con diez segundos, podemos ver la superficie de la Luna a plena luz del día.

Y sobre ella vuela lo que parece ser un Objeto Volador No Identificado (OVNI). Bueno, no sólo uno, sino varios, un escuadrón completo:



El video, alojado en la plataforma, ya acumula más de 165 mil reproducciones. Pero viene acompañado por la siguiente descripción que abre terreno para un montón de especulaciones sobre la autenticidad del material:

Este video no es mío. Me lo pasó un amigo. Fue filmado en Montreal a última hora de la tarde con una Nikon P1000. Mi amigo me dijo:

“Regularmente filmo la Luna durante el día, en el momento de la primera y última media luna.

Creo que si una actividad oculta debe ser visible en la Luna, es en este momento, cuando la población no la observa, porque es de día y la primera o última media luna la hace más discreta. Y después de cientos de videos, por fin, el 26 de marzo…”

¿Es falso todo?

La Nikon P1000 tiene un zoom óptico de 125X lo que hace plausible la clase de toma que se observa en el video.

Sin embargo, toda la narración parece sospechosa, más aún considerando quel canal de YouTube fue creado de la nada.

Esto ha detonado un importante debate, tanto en la propia sección de comentarios del video como en otras redes sociales.

Cada supuesto OVNI visto en el video tendría que medir 10 kilómetros de largo para ser visibles sobre esos cráteres.

Así que no deja de ser tan perturbador como potencialmente falso.

Articulo publicado originalmente en FayerWayer.