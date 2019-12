VIDEO: Luchador simpatizante de Trump se burla de su rival nigeriano antes de la pelea y este le rompe la mandíbula sacándolo del octágono por 6 meses

El luchador estadounidense del peso wélter y abierto seguidor de Donald Trump, Colby Covington, ha quedado fuera de juego por medio año, después de haber sufrido la fractura de su mandíbula en su más reciente contienda, informó la Comisión Atlética de Nevada.

Durante el evento principal de la UFC 245, celebrado este sábado en el pabellón T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, EE.UU.), Covington —conocido por sus polémicos comentarios— perdió la pelea por nocaut técnico en el quinto asalto ante el nigeriano-estadounidense Kamaru Usman, quien defendió por primera vez su cinturón.

Daaaaamn Usman finished Colby!! Good stoppage. Colby's face and jaw were fucked. I can't believe I'm saying this but props to Colby for fighting his ass off with a possibly broken jaw. Great fight. pic.twitter.com/JG087FweYf

— ShayMyName (@ImShannonTho) December 15, 2019