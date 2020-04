Video: Se arma juidero para buscar tarjeta Solidaridad en Megacentro

View this post on Instagram

Desde tempranas horas de este viernes cientos de personas acudieron al centro comercial Megacentro, en Santo Domingo Este, a fin de, según expresaron, buscar una tarjeta Solidaridad para hacer frente a la situación generada por el COVID-19 en el país. Reporteros de este medio observaron largas filas y personas aglomerarse en las inmediaciones de esa plaza, una práctica no recomendada por las autoridades sanitarias, puesto que aumentaría la exposición al virus. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord @presidenciard #elnuevodiariord #covid19