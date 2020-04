¡Vuelve a la carga! Cristian Casa Blanca rompe otro televisor, esta vez con un caldero

A Cristian Casa Blanca no le vale sanción alguna y es que luego de ser sometido a la justicia, y pedir disculpa pública por haber lanzado un televisor desde el edificio de su balcón, el controversial numerólogo repitió la misma hazaña, pero esta vez rompiendo el artefacto con un caldero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristian Casa Blanca (@cristiancasablancaoficial) el 31 de Mar de 2020 a las 9:36 PDT

Casa Blanca colgó en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve rompiendo otro televisor como forma de protesta porque el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, no ha exonerado del pago de dos meses a los estudiantes de la universidad O&M, centro educativo del cual es dueño, ante la crisis que vive el país por el Covid-19.

“Otro televisor porque estoy detrás de una causa por los estudiantes de República Dominicana y alguien de República Dominicana tiene que hacer eco. Me volví tendencia, me volví viral mundialmente, porque estamos detrás de los estudiantes, pero no la voy a tirar porque ya yo estuve detenido, no tiene sentido, ya yo hice lo que quería hacer”, dice Cristian en el video mientras tiene un televisor plasma en la mano y luego toma un caldero y rompe el electrodoméstico.

Se recuerda que Adrián Donato Salcedo, nombre de pila de Cristian, fue detenido por las autoridades luego de que se hiciera viral el video, donde lanza un televisor desde el balcón de su apartamento y posteriormente fue sancionado por las autoridades con tres días de prisión, 125 días de trabajo comunitario, 25 mil pesos de multa y disculpa pública.