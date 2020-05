WBSC pospone Copa Softbol Femenino

WBSC pospone la Copa Mundial de Softbol Femenino 2021 a 2023 para mantener el foco en los Juegos Olímpicos de 2021

Los Juegos Mundiales servirán como la máxima competición internacional de softbol femenino en 2022

LAUSANNE, Suiza.- La Confederación Mundial de Softbol de Béisbol (WBSC) anunció hoy el aplazamiento de la Copa Mundial de Softbol Femenino de la WBSC 2021 a 2023. Además, la WBSC reconocerá los Juegos Mundiales de 2022 como la máxima competición internacional de softbol femenino para 2022, con el equipo ganador nombrado campeón del mundo.

“Con la actual pandemia COVID-19, y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos para 2021 y los Juegos Mundiales para 2022, queríamos asegurar que los atletas de softball tuvieran una oportunidad para una competición de clase mundial en cada uno de los próximos tres años”, dijo el presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari. “Tambiénqueríamos hacer nuestra parte para armonizar mejor el calendario deportivo internacional y garantizar que el foco principal permanezca en los Juegos Olímpicos, en particular con cómo los Juegos de Tokio 2020 ahora serán vistos como un símbolo universal de esperanza y recuperación”.

Los Juegos Mundiales 2022 se celebrarán del 7 al 17 de julio en Birmingham, Alabama, Estados Unidos. El softball femenino es uno de los más de 30 deportes que se ofrecen durante el evento multideportivo de 11 días. El No. 1 del mundo Estados Unidos (anfitrión), el No. 2 Japón (comodín), el No. 3 del Canadá, el No. 5 México, el No. 6 taipei chino, el No. 7 China y el No. 8 Australia se han clasificado para el evento hasta las eliminatorias olímpicas del año pasado. El ganador del Campeonato de Europa 2020, que ha sido pospuesto debido al coronavirus,se unirá a ellos y participará en la competición de ocho equipos.

La próxima Copa Mundial de Softbol Femenino WBSC se jugará en 2023, y cada dos años a partir de entonces.

La Copa Mundial de Softbol Femenino de la WBSC se celebró por última vez en Chiba, Japón,en 2018, y también se desempeñó como clasificatoria olímpica, con la Selección Femenina de Softbol de Estados Unidos reclamando el título y el puesto para Tokio 2020.

Softball fue presentado por última vez en los Juegos Mundiales en 2013,en Cali,Colombia.