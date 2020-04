WhatsApp: tres trucos que garantizan que nadie sepa que estás conectado

WhatsApp nos permite estar en comunicación con nuestros seres queridos pero a la vez, también nos deja mantener nuestra privacidad.

Si usas mucho WhatsApp entonces lo que más te puede servir son trucos que te permitan saber como sacar el máximo provecho a esta aplicación.

En esta ocasión te presentaremos algunos trucos para que no te veas en línea o no se vea que has leído los mensajes de tus contactos.

Apagar el Wi-Fi

Este es un truco que, a pesar de ser muy sencillo, pocos los conocen. La manera de hacerlo es tan fácil como literalmente apagar el Wi-Fi (o los datos móviles) antes de entrar a leer el mensaje que te llegó.

De esa manera, la app no registra que ya se ha leído el mensaje e incluso no aparecerás como si estuvieras conectado, ya que literalmente no lo estás.



Que nadie sepa cuando te conectas

Para evitar que las personas que tienes agregadas puedan ver tu última hora de conexión solo debes hacer lo siguiente:

Debes entrar a “Ajustes” dentro de WhatsApp (en el menú de tres puntos).

(en el menú de tres puntos). Dentro de Ajustes, deberás entrar a “Cuenta” y después en “Privacidad”

Ahí podrás ver una opción que dice “Hora de últ. vez”

Al seleccionarla te aparecerán 3 pociones, elige si quieres que solamente tus contactos puedan ver la última hora en la que te conectaste o si no quieres que nadie la vea.

Por medio de Widgest

Para poder leer los mensajes sin necesidad de entrar a WhatsApp en absoluto, solo debes hacer lo siguiente: