Yunesky Maya y Rangel Ravelo se quejan airadamente de los árbitros de Lidom

Los jugadores de Águilas Cibaeñas, Yunesky Maya y Rangel Ravelo, se quejaron airadamente a través de su cuenta de Instagram, de la actuación de los arbitros en el partido en que cayeron derrotados frente a Tigres del Licey.

El lanzador cubano Yunesky Maya pidió a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lindom) tomar cartas en el asunto.

“Con el respeto que merecen todos… entiendo que somos humanos y tenemos el derecho a equivocarnos… todos saben que yo soy muy profesioal en mi trabajo, soy un fajador y respeto para que me respeten, pero BASTA YAAA?! @lindomrd debe tomar cartas en el asunto, está bueno ya de abuso, de hacer las cosas a la cara, de tratar de desafiarnos porque para ustedes no hay sanciones cuando se “Equivocan” supuestamente. Así nooo, asi nooo. Lo hicieron porque les dio su gana, así no se ganan juegos. Son 4 umpire y un equipo en contra así no!”, escribió el pelotero con imágenes de los sucedido.

Durante la baja del sexto episodio en el partido de este domingo de las Águilas Cibaeñas contra los Tigres del Licey, Sócrates Brito conecto un cuadrangular con un hombre en primera base.

La ventaja que era de las Águilas 2-1, colocó el partido 3-2 a favor del equipo azul.

El lanzador Yunesky Maya, se quejó ante los árbitros de que la jugada era foul, pero los mismos tras revisarla volvieron a cantar el cuadrangular como bueno.

También se quejó Rangel Ravelo, uno de los principales hombres a la ofensiva de los aguiluchos. “Con todo respeto que se merece la Liga Dominicana, deberían de invertir dinero en sus arbitros porque no están al nivel de la Liga, sin ofender a nadie. Y otra cosa, yo no sé quién es el encargado de la revisión porque sinceramente necesita ir al oculista, esto es una liga profesional no una liga de verano y a esos arbitros grandesliguitas que no sirven para un co** les digo que los peloteros somos nosotros. La gente viene a vernos es a nosotros, no a ellos para que estén echándose juego en sus espaldas, co**”.

En otro mensaje en sus redes, Ravelo se refirió al arbitro Ramón Ferrer. “Fue Ramón el asesino jajajaja, el más malo de la liga meno y ahora porque estuvo dos días en Grandes Ligas porque se enfermó un arbitro por el virus de la gripe se cree caballo jajajaja”.